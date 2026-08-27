«Ему просто надо было не мешать». Евгений Кузнецов — о форварде «Монреаля» Демидове

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов высказался об игре форварда «Салавата Юлаева» Александра Жаровского и хоккеиста «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

— Уже выводил на новый уровень и Демидова, и Жаровского. Есть ли кто-то в «Сибири»…

— Жаровского бесполезно выводить, никуда не вылезет.

— Почему?

— По кочану.

— Не слушает тебя?

— Да чего я его буду хвалить, начитается сейчас интервью, будет потом ходить.

— Но по Демидову понимал сразу, что большой звездой станет?

— Да ещё на сборах в Сочи было видно, что парень очень талантливый. Е