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«Ему просто надо было не мешать». Евгений Кузнецов — о форварде «Монреаля» Демидове

«Ему просто надо было не мешать». Евгений Кузнецов — о форварде «Монреаля» Демидове
Комментарии

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов высказался об игре форварда «Салавата Юлаева» Александра Жаровского и хоккеиста «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

— Уже выводил на новый уровень и Демидова, и Жаровского. Есть ли кто-то в «Сибири»…
— Жаровского бесполезно выводить, никуда не вылезет.

— Почему?
— По кочану.

— Не слушает тебя?
— Да чего я его буду хвалить, начитается сейчас интервью, будет потом ходить.

— Но по Демидову понимал сразу, что большой звездой станет?
— Да ещё на сборах в Сочи было видно, что парень очень талантливый. Е