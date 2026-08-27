15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Скотт Гордон выделил негативный момент в игре «Трактора» на протяжении предсезонки

Скотт Гордон выделил негативный момент в игре «Трактора» на протяжении предсезонки
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон подвёл итоги матча мемориала Ромазана с «Амуром» (3:2 Б).

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2026, четверг. 13:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Пилипенко (Абрамов, Воронков) – 18:37 (5x5)     1:1 Выдренков (Низамеев, Удот) – 23:29 (5x5)     2:1 Выдренков (Удот, Валенцов) – 38:20 (5x5)     2:2 Абрамов (Лихачёв, Пилипенко) – 51:42 (5x4)     3:2 Горбунов – 65:00    

— Первые два периода получились хорошими. На протяжении всех матчей предсезонки мы недостаточно дисциплинированы. Да, иногда за счёт удаления можно избежать пропущенного гола, вступиться за товарища по команде. Но слишком много эгоистичных удалений, малых штрафов в зоне атаки за эти четыре матча, что мы сыграли. Не получится побеждать, если так удаляться на постоянной основе. Обсудим этот момент, уверен, что ребята всё понимают. Конечно, мы рады победе, но не хочется портить приятное ощущение после неё пропущенным голом и меньшинством, которого можно избежать.⠀

— Почему Михаил Григоренко и Григорий Дронов не принимали участия в матче?
— Так и было запланировано, Дронов сыграл две встречи за два дня, как и Григоренко. К тому же у Михаила незначительное повреждение. Изначально он не должен был играть в среду, но, так как другой игрок не сыграл из-за повреждения, отдыхал сегодня, — цитирует Гордона сайт «Трактора».

Материалы по теме
«Трактор» одержал первую победу на предсезонке, обыграв «Амур» на мемориале Ромазана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android