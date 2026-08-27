Скотт Гордон выделил негативный момент в игре «Трактора» на протяжении предсезонки

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон подвёл итоги матча мемориала Ромазана с «Амуром» (3:2 Б).

— Первые два периода получились хорошими. На протяжении всех матчей предсезонки мы недостаточно дисциплинированы. Да, иногда за счёт удаления можно избежать пропущенного гола, вступиться за товарища по команде. Но слишком много эгоистичных удалений, малых штрафов в зоне атаки за эти четыре матча, что мы сыграли. Не получится побеждать, если так удаляться на постоянной основе. Обсудим этот момент, уверен, что ребята всё понимают. Конечно, мы рады победе, но не хочется портить приятное ощущение после неё пропущенным голом и меньшинством, которого можно избежать.⠀

— Почему Михаил Григоренко и Григорий Дронов не принимали участия в матче?

— Так и было запланировано, Дронов сыграл две встречи за два дня, как и Григоренко. К тому же у Михаила незначительное повреждение. Изначально он не должен был играть в среду, но, так как другой игрок не сыграл из-за повреждения, отдыхал сегодня, — цитирует Гордона сайт «Трактора».