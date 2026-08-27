«Серьёзный шаг для нашего хоккея и страны». Ротенберг о допуске России на Универсиаду-2027

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал допуск студенческих сборных страны на Универсиаду-2027, которая пройдёт в Китае.

«Важная новость для всего российского хоккея: мужская и женская сборные России сыграют на Всемирной зимней Универсиаде 2027 года.

Хочу поблагодарить министра спорта Михаила Владимировича Дегтярёва за большую системную работу по возвращению наших спортсменов и сборных на международную арену. Это непростой процесс, и сегодня мы видим конкретный результат этой работы.

Для нашего хоккея Универсиада станет первым международным турниром после долгого перерыва – и от того – самым важным! Для спортсменов это возможность снова играть с соперниками из других стран, получать необходимый международный опыт, чувствовать ответственность за результат и доказывать свой уровень на льду.

Теперь наша общая задача – хорошо подготовиться. Будем работать вместе, чтобы мужская и женская команды подошли к турниру в оптимальной форме и показали хоккей, которым всегда славилась Россия.

Это серьёзный шаг для игроков, тренеров, всего нашего хоккея и страны. Уверен, за ним последуют новые возможности. Российские спортсмены должны выступать на крупнейших международных соревнованиях. Двигаемся вперёд вместе!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.