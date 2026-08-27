Брылин — о минском «Динамо»: здесь много нового для меня, отвык от такого режима

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал о своих эмоциях от работы в белорусском клубе.

«Впечатления отличные. У нас созданы отличные условия. Коллектив хороший, тренерский штаб тоже. Ребята и игроки подобрались очень хорошие. Все горят желанием играть, отдаваться своему делу, выполнять задания, получать удовольствие от игры.

Общение с ребятами мы потихоньку налаживаем. У нас много англоговорящих игроков, я стараюсь сделать так, чтобы этого барьера не было в раздевалке. Мы стараемся, чтобы наши ребята были сплочённой командой, дружиной.

Здесь много нового для меня. Много моментов, в которых приходилось участвовать, много решений приходится принимать каждый день. Я потихоньку вхожу в эту роль и надеюсь, что в дальнейшем стану ещё лучше.

Как я уже сказал, это длинный тренировочный лагерь, я немного отвык от такого режима. Мы стараемся не перегружать ребят и давать им отдыхать. Надеюсь, что мы подойдём к первой игре в полной готовности», – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.