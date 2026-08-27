Брылин — о Пинчуке: пожелал ему удачи, полагаемся на ребят, которые у нас есть

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о переходе форварда Виталия Пинчука в «Нэшвилл Предаторз».

«Что говорить про Виталия Пинчука, это уже свершившийся факт. Мы полагаемся на ребят, которые у нас есть. Много молодых талантливых ребят, много новых игроков пришло в команду.

Мы будем работать с теми, кто есть. Я пожелал ему удачи, поговорил с ним и сказал, чего ему ожидать в тренировочном лагере, на что обратить внимание. Надеюсь, у него всё получится», – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Пинчук выступал за белорусский клуб на протяжении шести сезонов — с 2020 по 2026 год. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провёл за минчан 252 матча, в которых забросил 73 шайбы и отдал 72 голевые передачи, набрав 145 очков при показателе полезности «+29».