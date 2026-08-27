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Главный тренер минского «Динамо» Брылин высказался о трансферной кампании клуба

Главный тренер минского «Динамо» Брылин высказался о трансферной кампании клуба
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал трансферную работу белорусского клуба.

«Работа всегда ведётся. Мы работаем над тем, чтобы улучшить команду, найти игроков, которые бы помогли. У нас больше возможностей, чем было у команды в прошлых обстоятельствах.

Думаю, что могут быть ещё какие-то подписания. У нас есть несколько травмированных игроков, это очень важная работа для нашей команды, и я надеюсь, что в ближайшее время они вернутся.

У нас Николя Мелош уже приехал, тренируется по индивидуальной программе. Он должен сыграть большую роль в сезоне. Я думаю, что центральная линия у нас уже очень хорошо укомплектована. Думаю, нам нужно ещё одно усиление в атаке», – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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