Тренер минского «Динамо» Брылин высказался о переходе Стася в «Ак Барс»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал переход нападающего Андрея Стася в «Ак Барс».

«У нас Сергей Калинин добавился, много лидеров, которые выделяются, и их нужно вести за собой в течение сезона. Мы стараемся сделать так, чтобы у нас не было разрозненных групп, чтобы все ребята общались.

Мы хотим, чтобы у нас была одна дружная семья, которая играет друг за друга. А болельщики должны переживать за команду и помогать друг другу. В течение сезона будут и взлёты, и падения. Эти ребята должны нам помочь.

Я скажу так: решение по Стасю было принято коллективно. И, к сожалению, иногда приходится принимать такие решения как часть нашей работы. Только тренерский штаб не нужно винить. Поэтому было принято такое решение», – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.