Работавший с 2013 года в НХЛ тренер Брылин рассказал об адаптации к КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался об адаптации к КХЛ. Ранее специалист работал в системе «Нью-Джерси Дэвилз».

«Меня приятно удивил уровень исполнительского мастерства хоккеистов и специалистов, которые работают с командой. Насколько большой обслуживающий персонал, все готовы делать всё, чтобы помочь команде. Не думаю, что было сложно перестроиться после НХЛ. Единственные сложности были в начале, первые четыре-пять дней.

Мне очень приятно, что меня так тепло приняли болельщики. Я, честно говоря, не знал, что меня начнут узнавать на улице сразу, подходить, просить автограф и желать всего самого лучшего. Поэтому очень приятно находиться в Минске. К сожалению, мы ещё не играли домашнего матча, только первую игру. Я слышал много о том, что в Минске очень тёплая атмосфера, а на играх она ещё лучше», – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.