Тренер минского «Динамо» Брылин рассказал, что сделал сразу после назначения в клуб

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал о первых шагах на посту главного тренера клуба из Беларуси.

«Я первым делом посмотрел серию плей-офф прошлого года между «Ак Барсом» и «Динамо». Она дала много информации и поводов для размышлений. Я пытался основываться на том, что произошло в прошлом году в той серии. Я начинаю работать и привлекаю те навыки, которые нам пригодятся в дальнейшем.

Второй матч плей-офф между Минском и Казанью? Это плей-офф, но всякое бывает. Иной раз счёт не отражает соотношение сил. В прошлом году в этой серии были яркие примеры», – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.