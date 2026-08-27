Нападающий «Ак Барса» Стась рассказал об адаптации к новой команде

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась высказался об адаптации к казанской команде.

«Много игры в неравных составах, летний сумбурный хоккей. Надеюсь, что уберём это и будем реализовывать моменты, которые создаём. В «Ак Барсе» отличные ребята, отличная атмосфера. «Ак Барс» – клуб с большими задачами, что очень важно для меня. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы их выполнить», – передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

37-летний Стась в прошлом сезоне выступал за минское «Динамо». В 67 матчах белорусский форвард сумел отметиться 22 (5+17) набранными очками.

Ранее переход нападающего Андрея Стася в «Ак Барс» прокомментировал главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин.