15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Стась рассказал об адаптации к новой команде

Нападающий «Ак Барса» Стась рассказал об адаптации к новой команде
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась высказался об адаптации к казанской команде.

«Много игры в неравных составах, летний сумбурный хоккей. Надеюсь, что уберём это и будем реализовывать моменты, которые создаём. В «Ак Барсе» отличные ребята, отличная атмосфера. «Ак Барс» – клуб с большими задачами, что очень важно для меня. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы их выполнить», – передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

37-летний Стась в прошлом сезоне выступал за минское «Динамо». В 67 матчах белорусский форвард сумел отметиться 22 (5+17) набранными очками.

Ранее переход нападающего Андрея Стася в «Ак Барс» прокомментировал главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин.

Материалы по теме
Тренер минского «Динамо» Брылин высказался о переходе Стася в «Ак Барс»