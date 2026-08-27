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Экс-капитан минского «Динамо» Стась высказался об игре против бывшего клуба

Экс-капитан минского «Динамо» Стась высказался об игре против бывшего клуба
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась прокомментировал игру против бывшего клуба — минского «Динамо» (1:2).

Кубок мэра Москвы . Группа А
27 августа 2026, четверг. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Тирни, Смит) – 06:11 (5x4)     1:1 Галимов (Бывальцев, Миллер) – 16:16 (5x4)     1:2 Липский (Воронов, Лайл) – 41:08 (5x5)    

«Когда три года выступаешь за команду, а потом играешь против неё, то есть какие-то положительные эмоции, ностальгия. Но это только на пару минут, потом думаешь только о командном результате. Мои знания против минского «Динамо»? Стоит использовать это в сезоне.

Тут на Кубке мэра отличная организация, отличный турнир, на котором тренеры могут наиграть со