Экс-капитан минского «Динамо» Стась высказался об игре против бывшего клуба

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась прокомментировал игру против бывшего клуба — минского «Динамо» (1:2).

«Когда три года выступаешь за команду, а потом играешь против неё, то есть какие-то положительные эмоции, ностальгия. Но это только на пару минут, потом думаешь только о командном результате. Мои знания против минского «Динамо»? Стоит использовать это в сезоне.

Тут на Кубке мэра отличная организация, отличный турнир, на котором тренеры могут наиграть со