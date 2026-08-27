Нападающий «Ак Барса» Стась высказался об игре вратаря Максима Арефьева

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась оценил игру голкипера казанского клуба Максима Арефьева.

«Оценивать игру должен главный тренер. Если говорить про Максима Арефьева, то я считаю, что у парня большое будущее с такой самоотдачей. У него всё будет хорошо.

Что касается моих партнёров, Максима Быкова и Равиля Якупова, мы совсем немного времени играем вместе, нужно сыграться. Трудолюбивые парни, старательные. У них всё получится. Рано говорить о сыгранности, это стечение обстоятельств», – передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Андрей Стась прокомментировал игру против бывшего клуба — минского «Динамо».