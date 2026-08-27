15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Стась высказался об игре вратаря Максима Арефьева

Нападающий «Ак Барса» Стась высказался об игре вратаря Максима Арефьева
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась оценил игру голкипера казанского клуба Максима Арефьева.

«Оценивать игру должен главный тренер. Если говорить про Максима Арефьева, то я считаю, что у парня большое будущее с такой самоотдачей. У него всё будет хорошо.

Что касается моих партнёров, Максима Быкова и Равиля Якупова, мы совсем немного времени играем вместе, нужно сыграться. Трудолюбивые парни, старательные. У них всё получится. Рано говорить о сыгранности, это стечение обстоятельств», – передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Андрей Стась прокомментировал игру против бывшего клуба — минского «Динамо».

Материалы по теме
Экс-капитан минского «Динамо» Стась высказался об игре против бывшего клуба