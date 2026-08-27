Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о сроках появления Кевина Хейза в команде

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о сроках появления форварда Кевина Хейза в команде.

«Сейчас идёт процесс оформления документов. Наверное, это займёт семь дней, будет всё готово. Мы с ним общались, обсудили игровые моменты. Хочу поблагодарить Пашу Бучневича, они с ним играли и в «Рейнджерс», и в «Сент-Луисе». Возникали разные нюансы, он помог прояснить ситуацию. Его использование на позиции центрального нападающего – я ему потом сказал, и крайнего нападающего.

Сейчас рассматриваем варианты центрального нападающего. Мы в любом случае, как я и говорил в прошлом году, будем смотреть, где каждый игрок команды эффективен. Исходя из командного результата, будем принимать решения по сочетаниям», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.