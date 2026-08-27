«Авангард» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Северстали» на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч предсезонного Кубка Блинова между местным «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали гости со счётом 3:2.

В составе «Авангарда» шайбы забросили Эндрю Потуральски, Семён Чистяков. У «Северстали» голы забили Адам Лишка, Давид Думбадзе, Кирилл Танков.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Локомотивом» 29 августа. «Северсталь» также сыграет с ярославским клубом, но 30 августа.

В минувшем году победу в Кубке Блинова одержала череповецкая команда.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.