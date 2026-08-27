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«Авангард» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Северстали» на Кубке Блинова

«Авангард» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Северстали» на Кубке Блинова
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч предсезонного Кубка Блинова между местным «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
27 августа 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Потуральски (Лажуа, Ливо) – 24:31 (5x5)     2:0 Чистяков (Окулов, Потуральски) – 28:46 (5x4)     2:1 Лишка (Абросимов) – 36:19 (5x5)     2:2 Думбадзе (Никитин, Подшивалов) – 52:26 (5x5)     2:3 Танков (Окунев, Рейнгардт) – 57:00 (5x5)    

В составе «Авангарда» шайбы забросили Эндрю Потуральски, Семён Чистяков. У «Северстали» голы забили Адам Лишка, Давид Думбадзе, Кирилл Танков.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Локомотивом» 29 августа. «Северсталь» также сыграет с ярославским клубом, но 30 августа.

В минувшем году победу в Кубке Блинова одержала череповецкая команда.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

Календарь Кубка Блинова
Таблица Кубка Блинова
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