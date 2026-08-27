Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о матче с минским «Динамо» на Кубке мэра Москвы

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) на Кубке мэра Москвы.

«В таких матчах всегда есть над чем работать. Видно, что нагрузки сбавили, движения стало много, но голова ещё не на месте, было много брака. Где-то надо принимать решения. Хорошая пища для размышлений. Посмотрим, что нужно добавить, объясним ребятам. Также смотрим сочетания, о чём я говорил, потому что состав сильно изменился.

Нужно опять найти главное видение и понять, стоит ли менять рисунок игры или нет. Всегда приятно побеждать. Говорим об этом на собраниях, на установках. В то же время предсезонная подготовка и даётся для того, чтобы подготовиться к сезону.

Очень интересный турнир, интересные команды. Спасибо организаторам, что они нашли возможность и