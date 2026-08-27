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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о матче с минским «Динамо» на Кубке мэра Москвы

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о матче с минским «Динамо» на Кубке мэра Москвы
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) на Кубке мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа А
27 августа 2026, четверг. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Тирни, Смит) – 06:11 (5x4)     1:1 Галимов (Бывальцев, Миллер) – 16:16 (5x4)     1:2 Липский (Воронов, Лайл) – 41:08 (5x5)    

«В таких матчах всегда есть над чем работать. Видно, что нагрузки сбавили, движения стало много, но голова ещё не на месте, было много брака. Где-то надо принимать решения. Хорошая пища для размышлений. Посмотрим, что нужно добавить, объясним ребятам. Также смотрим сочетания, о чём я говорил, потому что состав сильно изменился.

Нужно опять найти главное видение и понять, стоит ли менять рисунок игры или нет. Всегда приятно побеждать. Говорим об этом на собраниях, на установках. В то же время предсезонная подготовка и даётся для того, чтобы подготовиться к сезону.

Очень интересный турнир, интересные команды. Спасибо организаторам, что они нашли возможность и