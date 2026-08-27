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Тренер «Ак Барса» признался, что до сих пор переживает о поражении в финале КХЛ

Тренер «Ак Барса» признался, что до сих пор переживает о поражении в финале КХЛ
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал об эмоциях после поражения в финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом».

«Чем больше времени проходит, тем где-то приходит успокоенность. Но нет – я всё равно думал об этом. Но, понятно, это уже история. Мы получили достаточно опыта, необходимого в тренерской работе, и ребята этот опыт получили.

Сейчас понимаю, что впереди новый сезон, новый вызов. Тем более у нас команда сильно обновилась. Поэтому уже сконцентрированы на работе тренерского штаба. Этот опыт используем, и те моменты, которые мы для себя определили, надеемся, войдут в полноценную работу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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