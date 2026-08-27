15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал об изменениях в эмоциональном фоне команды

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал об изменениях в эмоциональном фоне команды
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал об изменениях в эмоциональном фоне казанской команды.

«Одна из наших задач перед сезоном была – добавить именно в эмоциях, сплочённости. Мы сделали большой шаг вперёд и объединили раздевалку, в том числе с помощью ребят. Ребята выходили и играли друг за друга. Для меня это очень важно. Потому что искусственно, опять же, это не какое-то нагнетание или требование создать атмосферу, наверное, не совсем правильно было бы.

Важно, чтобы каждый наш игрок понимал, для чего он здесь находится, и чувствовал ответственность перед командой и перед игроками. Хороший сезон, хороший фильм сняли про финал. Думаю, что для болельщиков это тоже очень интересно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Тренер «Ак Барса» признался, что до сих пор переживает о поражении в финале КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android