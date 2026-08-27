Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал об изменениях в эмоциональном фоне команды

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал об изменениях в эмоциональном фоне казанской команды.

«Одна из наших задач перед сезоном была – добавить именно в эмоциях, сплочённости. Мы сделали большой шаг вперёд и объединили раздевалку, в том числе с помощью ребят. Ребята выходили и играли друг за друга. Для меня это очень важно. Потому что искусственно, опять же, это не какое-то нагнетание или требование создать атмосферу, наверное, не совсем правильно было бы.

Важно, чтобы каждый наш игрок понимал, для чего он здесь находится, и чувствовал ответственность перед командой и перед игроками. Хороший сезон, хороший фильм сняли про финал. Думаю, что для болельщиков это тоже очень интересно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.