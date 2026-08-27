Гатиятулин рассказал об особой роли Михаила Фисенко в сезоне-2025/2026

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал об особой роли нападающего Михаила Фисенко в сезоне-2025/2026.

«Что касается фильма про финал, то этот фильм показывает, что болельщики могут увидеть, как всё это происходит, как строится работа, помимо льда. Если вспоминать наш сезон, я говорил в интервью, что нам не хватало таких лидерских качеств в раздевалке. На эту роль специальные игроки подбирались. Много моментов с Мишей Фисенко.

Помню первый наш разговор по телефону с Мишей – я обозначил его роль в команде. Я говорил, что понимаем: возраст такой, возможно, не всегда ты будешь играть, какие-то игры будут давать время на восстановление. Но тем не менее мы хотели бы, чтобы именно в раздевалке, своим примером и профессионализмом, он показывал и помогал. Часть того, чего нам не доставало в первом сезоне, мы внедряли. Здесь в фильме это и показано.

Не думаю, что были лишние эмоции, особенно в финальных играх. Считаю, что не было ничего такого заранее. Были понятные высказывания, но многие вещи касаются только игры. Финал показал, что было много эмоций, но всё в рамках», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.