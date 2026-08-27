Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о перспективах молодёжи заиграть в основе клуба

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал перспективы молодых хоккеистов заиграть в основе казанского клуба.

«Сейчас мы рассматриваем ребят из системы – тех, кто в прошлом году проиграл конкуренцию. Сейчас они эти роли получили. Нам нужно понять, на какой позиции они будут эффективны. Мы посмотрели ребят достаточно.

Есть требования в первой команде – каждый должен соответствовать. На протяжении всей своей тренерской карьеры я так устраивал процесс: только в конкуренции игрок может расти. Искусственное введение в состав не приводит ни к чему хорошему.

Хороший пример по прошлому сезону – Степан Терехов, который начал сезон у нас по определённым моментам, потом вернулся в команду, выиграл спортивную конкуренцию и играл до конца сезона, сыграв большую роль. Здесь то же самое.

Есть требования, ребята их знают. Мы обозначаем им, что нужно делать, чтобы попасть в состав. Многое будет зависеть от них самих», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.