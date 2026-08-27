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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин признаёт необходимость усиления состава

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин признаёт необходимость усиления состава
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об усилении состава казанского клуба.

«Некоторые ребята в прошлом сезоне были в ротации, в конкуренции. Сейчас они занимают места без конкуренции. И здесь очень важно, что у них в голове – успокоенность, или, наоборот, желание доказать, что где-то и тренерским штабом были приняты в прошлом году неправильные решения. Их задача сейчас занять те позиции ушедших ребят и взять эту роль – быть одними из лидеров команды, приносить пользу команде.

Комплектование – это процесс, есть позиции, где это было необходимо. Мы начали с предсезонного сбора. У нас было три центральных нападающих, но за две недели – три центральных. Хорошо, что был свободен Андрей Стась, удалось с ним заключить контракт. Поэтому Кевин Хейз и добавляется. Будем смотреть.

Ещё раз повторюсь: мы будем смотреть на игроков, где они более эффективны. Я уже сказал, что у Кевина есть опыт игры с краю, есть и у других ребят. Также будем смотреть и уже определяться», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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