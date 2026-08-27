Один из лидеров «Авангарда» Прохоркин сломал палец и выбыл на полтора месяца
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Как стало известно «Чемпионату», один из лидеров «Авангарда» Николай Прохоркин во время игры с «Северсталью» (2:3) сломал палец и выбыл на полтора месяца.
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27 августа 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Потуральски (Лажуа, Ливо) – 24:31 (5x5) 2:0 Чистяков (Окулов, Потуральски) – 28:46 (5x4) 2:1 Лишка (Абросимов) – 36:19 (5x5) 2:2 Думбадзе (Никитин, Подшивалов) – 52:26 (5x5) 2:3 Танков (Окунев, Рейнгардт) – 57:00 (5x5)
Прохоркин в нынешнее межсезонье провёл за омский клуб две игры без набранных очков. В прошлом сезоне Прохоркин сыграл 63 матча в регулярке, где набрал 37 (18+19) очков. В Кубке Гагарина — 2026 он набрал 10 (5+5) очков в 17 играх.
В следующем матче «Авангард» встретится с «Локомотивом» 29 августа. «Северсталь» также сыграет с ярославским клубом, но 30 августа.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.
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