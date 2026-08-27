Один из лидеров «Авангарда» Прохоркин сломал палец и выбыл на полтора месяца

Как стало известно «Чемпионату», один из лидеров «Авангарда» Николай Прохоркин во время игры с «Северсталью» (2:3) сломал палец и выбыл на полтора месяца.

Прохоркин в нынешнее межсезонье провёл за омский клуб две игры без набранных очков. В прошлом сезоне Прохоркин сыграл 63 матча в регулярке, где набрал 37 (18+19) очков. В Кубке Гагарина — 2026 он набрал 10 (5+5) очков в 17 играх.

В следующем матче «Авангард» встретится с «Локомотивом» 29 августа. «Северсталь» также сыграет с ярославским клубом, но 30 августа.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.