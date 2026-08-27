15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Один из лидеров «Авангарда» Прохоркин сломал палец и выбыл на полтора месяца

Один из лидеров «Авангарда» Прохоркин сломал палец и выбыл на полтора месяца
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», один из лидеров «Авангарда» Николай Прохоркин во время игры с «Северсталью» (2:3) сломал палец и выбыл на полтора месяца.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
27 августа 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Потуральски (Лажуа, Ливо) – 24:31 (5x5)     2:0 Чистяков (Окулов, Потуральски) – 28:46 (5x4)     2:1 Лишка (Абросимов) – 36:19 (5x5)     2:2 Думбадзе (Никитин, Подшивалов) – 52:26 (5x5)     2:3 Танков (Окунев, Рейнгардт) – 57:00 (5x5)    

Прохоркин в нынешнее межсезонье провёл за омский клуб две игры без набранных очков. В прошлом сезоне Прохоркин сыграл 63 матча в регулярке, где набрал 37 (18+19) очков. В Кубке Гагарина — 2026 он набрал 10 (5+5) очков в 17 играх.

В следующем матче «Авангард» встретится с «Локомотивом» 29 августа. «Северсталь» также сыграет с ярославским клубом, но 30 августа.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

Материалы по теме
«Авангард» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Северстали» на Кубке Блинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android