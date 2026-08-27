Ги Буше — о поражении «Авангарда» с 2:0: нам просто нужно было доиграть этот матч

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Северстали» (2:3) на Кубке Блинова.

«В целом мы намного лучше выступили, чем вчера, в зоне защиты играли качественнее, пока голы не полетели в наши ворота. После них сказал ребятам быть поосторожнее, с нас хватит травм, не хотим, чтобы ещё кто-то получил повреждения. Прохоркин выбыл на период около шести недель, это открыло возможность для Леуки, но и он получил травму. Пакетт ещё не прилетел, это добавляет сложностей.

Не понравилось, как действовали в начале, с таким соперником нужно действовать в силовой манере. Затем всё же стали играть более агрессивно, при 2:0 полностью контролировали игру, но пропустили в конце периода. В третьем периоде с учётом всех факторов у нас просто не было бензина, а соперник был посвежее. Но нам просто нужно было доиграть этот матч без новых травм. Сейчас ещё более очевидно, что нам будет очень и очень непросто в начале сезона», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.