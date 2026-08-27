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Ги Буше — о поражении «Авангарда» с 2:0: нам просто нужно было доиграть этот матч

Ги Буше — о поражении «Авангарда» с 2:0: нам просто нужно было доиграть этот матч
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Северстали» (2:3) на Кубке Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
27 августа 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Потуральски (Лажуа, Ливо) – 24:31 (5x5)     2:0 Чистяков (Окулов, Потуральски) – 28:46 (5x4)     2:1 Лишка (Абросимов) – 36:19 (5x5)     2:2 Думбадзе (Никитин, Подшивалов) – 52:26 (5x5)     2:3 Танков (Окунев, Рейнгардт) – 57:00 (5x5)    

«В целом мы намного лучше выступили, чем вчера, в зоне защиты играли качественнее, пока голы не полетели в наши ворота. После них сказал ребятам быть поосторожнее, с нас хватит травм, не хотим, чтобы ещё кто-то получил повреждения. Прохоркин выбыл на период около шести недель, это открыло возможность для Леуки, но и он получил травму. Пакетт ещё не прилетел, это добавляет сложностей.

Не понравилось, как действовали в начале, с таким соперником нужно действовать в силовой манере. Затем всё же стали играть более агрессивно, при 2:0 полностью контролировали игру, но пропустили в конце периода. В третьем периоде с учётом всех факторов у нас просто не было бензина, а соперник был посвежее. Но нам просто нужно было доиграть этот матч без новых травм. Сейчас ещё более очевидно, что нам будет очень и очень непросто в начале сезона», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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