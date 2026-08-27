«Не знаю, откуда это берётся, но оно есть». Александр Радулов — о любви к хоккею

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал о своём становлении в хоккее.

«Я с самого детства играю в эту игру, и мне нравится. Любовь к хоккею и страсть во мне пока живёт. И меня это радует. Не знаю, откуда это берётся, но оно есть.

Но у меня отец же хоккеистом был. Он меня поставил на коньки. Первые шаги я делал с ним. Он не очень богат на похвалу в плане хоккея. Он может один матч смотреть, а потом в какой-то момент просто уходит: либо во двор, или на улицу куда-то пошёл. Мама смотрит, на валидоле сидит, а отец где-то ходит. То есть как-то так.

Жил я, в принципе… 10 минут из школы до дворца ледового в Нижнем Тагиле. Плюс у меня дедушка был заливщик — работал во дворце. Другого не было у меня выбора», — заявил Радулов в фильме «Кубок Гагарина. Героем может стать каждый» на Кинопоиске.