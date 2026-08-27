15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Sportsnet не ожидает участия сборной России в Кубке мира — 2028

Sportsnet не ожидает участия сборной России в Кубке мира — 2028
Комментарии

Журналист Райан Диксон в статье на канадском сайте Sportsnet составил рейтинг команд, которые, по мнению издания, примут участие в Кубке мира — 2028. Среди этих команд автор не ожидает участия сборной России.

«Хотя окончательное решение ещё не принято, мы ожидаем, что это будут Канада, США, Швеция, Финляндия, Швейцария, Чехия, Словакия и Германия», — написал Диксон в статье.

Рейтинг команд, которые могут совершить рывок на Кубке мира — 2028 по версии Sportsnet, выглядит так:

1. Швеция.
2. Канада.
3. Финляндия.
4. США.
5. Чехия.
6. Словакия.
7. Швейцария.
8. Германия.

Кубок мира — межд