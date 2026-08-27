Sportsnet не ожидает участия сборной России в Кубке мира — 2028
Журналист Райан Диксон в статье на канадском сайте Sportsnet составил рейтинг команд, которые, по мнению издания, примут участие в Кубке мира — 2028. Среди этих команд автор не ожидает участия сборной России.
«Хотя окончательное решение ещё не принято, мы ожидаем, что это будут Канада, США, Швеция, Финляндия, Швейцария, Чехия, Словакия и Германия», — написал Диксон в статье.
Рейтинг команд, которые могут совершить рывок на Кубке мира — 2028 по версии Sportsnet, выглядит так:
1. Швеция.
2. Канада.
3. Финляндия.
4. США.
5. Чехия.
6. Словакия.
7. Швейцария.
8. Германия.
Кубок мира — межд