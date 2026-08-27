Sportsnet не ожидает участия сборной России в Кубке мира — 2028

Журналист Райан Диксон в статье на канадском сайте Sportsnet составил рейтинг команд, которые, по мнению издания, примут участие в Кубке мира — 2028. Среди этих команд автор не ожидает участия сборной России.

«Хотя окончательное решение ещё не принято, мы ожидаем, что это будут Канада, США, Швеция, Финляндия, Швейцария, Чехия, Словакия и Германия», — написал Диксон в статье.

Рейтинг команд, которые могут совершить рывок на Кубке мира — 2028 по версии Sportsnet, выглядит так:

1. Швеция.

2. Канада.

3. Финляндия.

4. США.

5. Чехия.

6. Словакия.

7. Швейцария.

8. Германия.

Кубок мира — межд