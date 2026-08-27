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СКА в серии буллитов одержал победу над «Барысом» в рамках турнира имени Николая Пучкова

СКА в серии буллитов одержал победу над «Барысом» в рамках турнира имени Николая Пучкова
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Сегодня, 27 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл матч предсезонного турнира «Турнир имени Николая Пучкова» между местным СКА и астанинским «Барысом». Победу в игре одержали хозяева по буллитам со счётом 2:1.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2026, четверг. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
1:0 Короткий (Недопёкин) – 27:49 (5x5)     1:1 Логвин – 55:50 (5x5)     2:1 Вайсcбак – 65'    

В составе СКА шайбу забросил Матвей Короткий в середине встречи. У «Барыса» гол забил Всеволод Логвин в конце третьего периода. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Линуса Вайсcбака.

В следующей встрече армейский клуб сыграет с «Адмиралом» 28 августа. «Барыс» в этот же день сыграет со СКА-ВМФ.

«Турнир имени Николая Пучкова» проходит с 27 по 30 августа в Санкт-Петербурге. В следующем матче «Адмирал» встретится со СКА 28 августа. СКА-ВМФ в этот же день сыграет с «Барысом».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

Календарь турнира имени Пучкова
Таблица турнира имени Пучкова
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