ХК ЦСКА крупно победил «Спартак» на Кубке мэра Москвы
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» между столичными ЦСКА и «Спартаком». Победу во встрече одержал армейский клуб со счётом 4:0.
Кубок мэра Москвы . Группа А
27 августа 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Спартак
Москва
1:0 Мамин (Рой, Костин) – 01:23 (5x5) 2:0 Хайруллин (Полтапов, Рой) – 34:42 (5x5) 3:0 Соркин (Замула, Полтапов) – 41:59 (5x4) 4:0 Дроздов (Зернов, Саморуков) – 55:18 (5x5)
В составе ЦСКА шайбы на свой счёт записали Максим Мамин, Марат Хайруллин, Максим Соркин, Иван Дроздов.
По итогам трёх игровых дней Кубка мэра Москвы будет определена таблица групп, а далее первые места сыграют в финале, вторые – за третье место, третьи – за пятое, четвёртые – за седьмое.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.
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