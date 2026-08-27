15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК ЦСКА крупно победил «Спартак» на Кубке мэра Москвы

ХК ЦСКА крупно победил «Спартак» на Кубке мэра Москвы
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» между столичными ЦСКА и «Спартаком». Победу во встрече одержал армейский клуб со счётом 4:0.

Кубок мэра Москвы . Группа А
27 августа 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Спартак
Москва
1:0 Мамин (Рой, Костин) – 01:23 (5x5)     2:0 Хайруллин (Полтапов, Рой) – 34:42 (5x5)     3:0 Соркин (Замула, Полтапов) – 41:59 (5x4)     4:0 Дроздов (Зернов, Саморуков) – 55:18 (5x5)    

В составе ЦСКА шайбы на свой счёт записали Максим Мамин, Марат Хайруллин, Максим Соркин, Иван Дроздов.

По итогам трёх игровых дней Кубка мэра Москвы будет определена таблица групп, а далее первые места сыграют в финале, вторые – за третье место, третьи – за пятое, четвёртые – за седьмое.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

Календарь Кубка мэра Москвы
Турнирная таблица Кубка мэра Москвы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android