ХК ЦСКА крупно победил «Спартак» на Кубке мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» между столичными ЦСКА и «Спартаком». Победу во встрече одержал армейский клуб со счётом 4:0.

В составе ЦСКА шайбы на свой счёт записали Максим Мамин, Марат Хайруллин, Максим Соркин, Иван Дроздов.

По итогам трёх игровых дней Кубка мэра Москвы будет определена таблица групп, а далее первые места сыграют в финале, вторые – за третье место, третьи – за пятое, четвёртые – за седьмое.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.