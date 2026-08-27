Голкипер Коннор Хеллебайк публично запросил обмен из «Виннипега»

33-летний американский голкипер Коннор Хеллебайк публично запросил обмен из «Виннипег Джетс», опубликовав официальное заявление.

«Виннипег был моим домом на протяжении всей моей карьеры в НХЛ, и я всегда буду благодарен за то время, что провёл там.

Я никогда не забуду 23 июня 2012 года. В тот день «Виннипег» сделал ставку на вратаря из Одессы, штат Техас. С того момента я выкладывался на полную, чтобы доказать, что «Джетс» приняли правильное решение.

Несколько месяцев назад я в частном порядке попросил об обмене. Я старался вести себя спокойно и уважительно, давая организации время рассмотреть все варианты. С приближением тренировочного сбора я счёл важным публично подтвердить свою просьбу. Моя позиция не изменилась, и я считаю, что для меня и моей семьи будет лучше двигаться дальше.

Я ценю всё, что болельщики «Виннипег Джетс» значили для меня на протяжении всей моей карьеры, и надеюсь, что решение будет найдено в ближайшее время», — сказано в заявлении Хеллебайка.

В минувшем сезоне вратарь провёл 57 матчей при 89,5% отражённых бросков, а также стал обладателем золотой медали Олимпийских игр 2026 года в составе сборной США. Срок действующего контракта голкипера со средней годовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.