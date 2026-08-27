Слепышев: «Автомобилист» был моим первым вариантом, не стал ждать остальных

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев рассказал о своём переходе в клуб из Екатеринбурга.

— Насколько быстро приняли решение перейти в «Автомобилист», когда поступило предложение?

— Предложение поступило сразу так, как «Динамо» вылетело быстро из плей-офф. Алексей Николаевич сразу позвонил, спросил, какие мысли, какие есть предложения? Потом объявили, что он возглавил «Автомобилист», рассмотрел предложение Алексея Николаевича. В «Динамо» сразу дали понять, что во мне не нуждаются, поэтому принял решение отправиться в Екатеринбург. Здесь отличные условия, знал, что собирается хороший коллектив, перед которым стоит максимальная цель, а я знаю требования тренера. Отличный город, я сразу принял решение.

— Другие варианты на столе были?

— Я не стал их дожидаться даже. Это был первый вариант, меня всё сразу устроило, и я не стал затягивать, — сказал Слепышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Слепышевым читайте на «Чемпионате» завтра, 28 августа, в 8:00 мск.