Экс-форвард «Динамо» — о прошлом сезоне: надо было доработать вместе, но не получилось

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев прокомментировал итоги прошлого сезона, где форвард выступал за московское «Динамо». Бело-голубые в плей-офф проиграли минскому «Динамо» со счётом 0-4.

— 0-4 от Минска — скорее случайность или логичный исход с учётом второй половины чемпионата?

— Логично, что мы вылетели в первом раунде. Одно дело, если бы мы проиграли все эти матчи вчистую — но там были упорные матчи дома, уходили в овертайм, счёт в серии мог быть другим. Однако логично, что сезон закончился в первом раунде.

— Лидеры по ходу сезона высказывались довольно жёстко. Стоило говорить ещё жёстче или смягчить риторику?

— Повторюсь, что мы как игроки выполняем то, что нам говорят. Мы должны быть профессионалами, не смотреть на то, что творится в тренерском штабе. Как игроки мы на самом деле сделали всё: и внутри коллектива, и на тренировках. Видимо, всё равно вместе у нас не получилось, начиная с этих перестановок. Я считаю, что команда выправила ситуацию, начиная с провального сентября. Дальше, думаю, нужно было доработать этот сезон всем вместе, но так не получилось, — сказал Слепышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.