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Жамнов — о 0:4 с ЦСКА: хвалить «Спартак» пока не за что. В таких играх нужна страсть

Жамнов — о 0:4 с ЦСКА: хвалить «Спартак» пока не за что. В таких играх нужна страсть
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:4) на Кубке мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа А
27 августа 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Спартак
Москва
1:0 Мамин (Рой, Костин) – 01:23 (5x5)     2:0 Хайруллин (Полтапов, Рой) – 34:42 (5x5)     3:0 Соркин (Замула, Полтапов) – 41:59 (5x4)     4:0 Дроздов (Зернов, Саморуков) – 55:18 (5x5)    

– Что произошло после первого периода?
– Ну, в таких играх должна быть страсть. Понятно, что много борьбы за нейтральные шайбы, нужен контроль. И самое главное, если вспомнить наши последние игры с ЦСКА, то у нас всё время проблема, что очень плохая результативность с этой командой.

– И всё-таки именно между первым и вторым периодами большой контраст. В последние 40 минут нечего вспомнить, кроме шанса Королёва.
– Согласен. Скажу, что очень много было у нас брака в передачах, очень много потерь. Не было контроля шайбы. По большому счёту нападающие не выполняли свою работу, поэтому, наверное, тут всё очень просто.

– Если абстрагироваться от счёта, за что можно похвалить команду?
– Пока не за что. Знаете, ясно, что есть ребята, которые стараются и показывают, что мы от них ждём. Надо понимать, что игроки ещё под нагрузками. Это не оправдание, просто все по-разному воспринимают нагрузки, у каждого восстановление идёт по-своему – у кого-то быстрее, у кого-то нет. Когда