Жамнов — о 0:4 с ЦСКА: хвалить «Спартак» пока не за что. В таких играх нужна страсть

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:4) на Кубке мэра Москвы.

– Что произошло после первого периода?

– Ну, в таких играх должна быть страсть. Понятно, что много борьбы за нейтральные шайбы, нужен контроль. И самое главное, если вспомнить наши последние игры с ЦСКА, то у нас всё время проблема, что очень плохая результативность с этой командой.

– И всё-таки именно между первым и вторым периодами большой контраст. В последние 40 минут нечего вспомнить, кроме шанса Королёва.

– Согласен. Скажу, что очень много было у нас брака в передачах, очень много потерь. Не было контроля шайбы. По большому счёту нападающие не выполняли свою работу, поэтому, наверное, тут всё очень просто.

– Если абстрагироваться от счёта, за что можно похвалить команду?

– Пока не за что. Знаете, ясно, что есть ребята, которые стараются и показывают, что мы от них ждём. Надо понимать, что игроки ещё под нагрузками. Это не оправдание, просто все по-разному воспринимают нагрузки, у каждого восстановление идёт по-своему – у кого-то быстрее, у кого-то нет. Когда