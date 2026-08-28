Слепышев — о переходе в «Автомобилист»: наивысший уровень, всё заточено под результат

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев оценил инфраструктуру клуба из Екатеринбурга.

— Какие у вас первые впечатления от команды и инфраструктуры?

— Очень хорошее впечатление: все ребята очень внимательны к деталям, все относятся крайне профессионально к новым требованиям. Хорошее впечатление от коллектива и его настроя. На предсезонке пока не смотрим на результаты игр, а смотрим на целостность, куда мы движемся как команда, пока вообще все идет своим ходом.

Инфраструктура — это вообще! Повторюсь, что здесь вообще созданы все условия: арена, раздевалка, персонал, все работают на команду. Всё заточено под результат, здесь создан наивысший уровень.

— Первые ощущения от Екатеринбурга?

— Пока всё равно всё крутится вокруг арены — и жильё, и центр. Было приятно сюда приезжать с другими командами, приятный ухоженный город, столица Урала. Погулял, посмотрел — меня всё устраивает, положительные эмоции, — сказал Слепышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.