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Слепышев — об отстранении России: мы в 15 лет объездили Европу, обидно за молодёжь

Слепышев — об отстранении России: мы в 15 лет объездили Европу, обидно за молодёжь
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

— Вы были в последних на данный момент составах сборной на ЧМ и Олимпиаде. Насколько лично для вас затянулся период без игр сборной?
— Конечно, затянулось. Думал, насколько мне повезло: было обидно, что закончилось, но я прошёл и ЮЧМ, и МЧМ, и ЧМ, и Олимпиаду. Стало обидно за молодое поколение: когда нам было лет 15, мы объездили всю Европу, и играли, и посмотрели. МЧМ — особая атмосфера, которую не прочувствуешь во взрослом хоккее, невероятное событие. Жалко ребят, которые прошли мимо эмоций, которые дорогого стоят.

В плане хоккея многие переживают за наш уровень. Но я не считаю, что если мы вернёмся на международную арену, что у нас будут большие провалы. Конечно, не будем сходу рвать — будут проблемы, но адаптация вряд ли займёт много времени. Весь хоккей сейчас доступен, смотришь, как люди играют, что меняется. В нашей лиге игра становится быстрее, хоккей меняется — хотя говорят, что уровень мастерства в КХЛ падает, но я с этим не согласен. Хочется, чтобы поскорее вернулись, — сказал Слепышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.