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«Сказать, что он сейчас в идеальной форме — нет». Жамнов — о текущем состоянии Комтуа

«Сказать, что он сейчас в идеальной форме — нет». Жамнов — о текущем состоянии Комтуа
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игровой форме нападающего Макса Комтуа.

– Почему не доиграл матч Райлли?
– Получил микротравму.

– Гальченюк?
– Дали посмотреть немного игру со стороны, потом вернули на площадку.

– Как оцените текущее состояние Комтуа?
– Давайте так: он у нас провёл один тренировочный лагерь. Мы с ним разговариваем, общаемся. Сказать, что он сейчас в идеальной форме – нет. Это ни для кого не секрет. Поэтому надеемся, что он будет готов к первой игре. Понятно, что сейчас он не в оптимальной форме. Как тренер я стараюсь понять, где ему будет лучше и где он будет приносить пользу. Пока мы ищем все сочетания, у нас ещё есть время, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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