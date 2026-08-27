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Никитин прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Спартаком»

Никитин прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Спартаком»
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о крупной победе над «Спартаком» (4:0) на Кубке мэра Москвы.

— Хорошая, быстрая игра. Соперник заставлял двигаться. Приятно побеждать, важно качество, это главное в подготовке.

— Доказывает ли Назар Привалов своей игрой, что готов играть в КХЛ?
— Жизнь покажет. Наша задача – дать ему этот шанс, а его – этот шанс использовать. Поэтому надо сейчас что-то говорить однозначно. Здесь наша задача – помочь. Сегодня мы довольны именно командой.

— Планируете его ещё задействовать на этом Кубке?
— Конечно, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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