Никитин — о Мамине: у каждого были моменты, когда нужно посмотреть на жизнь с иной стороны

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Спартаком» (4:0) оценил игру форварда армейского клуба Максима Мамина.

— Сегодня забил Максим Мамин. Насколько его вдохновило возвращение в родную команду? Прошлый сезон ему откровенно не удался.

— Думаю, у каждого из нас были и будут моменты в жизни, когда нужно на жизнь посмотреть немножко с другой стороны. Я очень рад, что он вернулся. Макс понимает, что это его родная команда и, как говорится, дома и родные стены