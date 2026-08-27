15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о Мамине: у каждого были моменты, когда нужно посмотреть на жизнь с иной стороны

Никитин — о Мамине: у каждого были моменты, когда нужно посмотреть на жизнь с иной стороны
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Спартаком» (4:0) оценил игру форварда армейского клуба Максима Мамина.

Кубок мэра Москвы . Группа А
27 августа 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Спартак
Москва
1:0 Мамин (Рой, Костин) – 01:23 (5x5)     2:0 Хайруллин (Полтапов, Рой) – 34:42 (5x5)     3:0 Соркин (Замула, Полтапов) – 41:59 (5x4)     4:0 Дроздов (Зернов, Саморуков) – 55:18 (5x5)    

— Сегодня забил Максим Мамин. Насколько его вдохновило возвращение в родную команду? Прошлый сезон ему откровенно не удался.
— Думаю, у каждого из нас были и будут моменты в жизни, когда нужно на жизнь посмотреть немножко с другой стороны. Я очень рад, что он вернулся. Макс понимает, что это его родная команда и, как говорится, дома и родные стены