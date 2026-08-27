15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Шанхайские Драконы. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» подписал пробный контракт с экс-вратарём «Трактора» Дриджером

«Ванкувер» подписал пробный контракт с экс-вратарём «Трактора» Дриджером
Комментарии

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Райан Джонсон объявил, что клуб подписал пробное соглашение с вратарём Крисом Дриджером.

23 ноября 2025 года голкипер покинул «Трактор», где в 23 матчах прошлого сезона одержал восемь побед при 89,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,05.

На драфте НХЛ 2012-го вратарь был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз». Голкипер дебютировал в НХЛ за «Оттаву» в сезоне-2014/2015, проведя один матч. Через несколько лет права на вратаря были обменяны во «Флориду Пантерз», где в сезоне-2019/2020 Крис сыграл 12 матчей, в которых отразил 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,05. С 2021-го являлся игроком «Сиэтл Кракен», в системе которого выступал в течение пары лет. На чемпионате мира — 2022 завоевал со сборной Канады серебряные медали, сыграв на турнире шесть матчей.

Материалы по теме