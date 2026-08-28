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Экс-форвард «Динамо»: Комтуа нужны рамки, дисциплина — и он покажет всё, на что способен

Экс-форвард «Динамо»: Комтуа нужны рамки, дисциплина — и он покажет всё, на что способен
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев высказался о провокационном стиле игры форварда «Спартака» Макса Комтуа.

— Как можно описать одним словом Макса Комтуа?
— Одним словом тяжело — он нормальный парень, любит играть. Естественно, предпочитает более свободный стиль, чтобы ему давали играть. Не помню, кто сказал, что в правильных руках это отличный хоккеист. Его надо держать в руках, над ним нужен контроль, постоянная дисциплина, обозначать рамки. При этих условиях он покажет всё, что на что способен.

— Есть задиры, которые вне льда — милейшие люди. У Макса есть этот контраст?
— Он нормальный парень, нормально себя вёл в коллективе. В Америке много таких ребят — когда я играл с Миланом Лучичем в «Эдмонтоне», он рассказывал про Брэда Маршана. Его ненавидит вся лига, но когда он у тебя в коллективе, вокруг него все ребята варятся. Он помогает молодым, подсказывает, вне хоккея собирает у себя команду — классный сокомандник в коллективе, — сказал Слепышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью