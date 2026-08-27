«Победа не была главной целью». Ларионов — об игре СКА с «Барысом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Барысом» (2:1 Б) на турнире имени Пучкова.

– Очень много хорошего. Победа всегда приятна, но сегодня не она была главной целью. Важнее – качество игры и той работы, которую мы проделываем последние две недели. Рады, что завершили матч победой по буллитам, но ещё больше радует, что болельщики сполна получили за купленные билеты: основное время, овертайм и серия буллитов. Хороший день для хоккея в Питере.

– Сегодня вы использовали стабильные три пары защитников, а не ротировали состав с семью игроками обороны, как в контрольных матчах с «Автомобилистом». Почему?

– Не забегайте вперёд. Через пять минут объявим состав на следующую игру – не удивляйтесь! Ид