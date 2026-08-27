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«Победа не была главной целью». Ларионов — об игре СКА с «Барысом»

«Победа не была главной целью». Ларионов — об игре СКА с «Барысом»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Барысом» (2:1 Б) на турнире имени Пучкова.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2026, четверг. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
1:0 Короткий (Недопёкин) – 27:49 (5x5)     1:1 Логвин – 55:50 (5x5)     2:1 Вайсcбак – 65'    

– Очень много хорошего. Победа всегда приятна, но сегодня не она была главной целью. Важнее – качество игры и той работы, которую мы проделываем последние две недели. Рады, что завершили матч победой по буллитам, но ещё больше радует, что болельщики сполна получили за купленные билеты: основное время, овертайм и серия буллитов. Хороший день для хоккея в Питере.

– Сегодня вы использовали стабильные три пары защитников, а не ротировали состав с семью игроками обороны, как в контрольных матчах с «Автомобилистом». Почему?
– Не забегайте вперёд. Через пять минут объявим состав на следующую игру – не удивляйтесь! Ид