Паршута исполняла гимн, игроки «Спартака» и ЦСКА устроили драку. Фото 1-го дня Кубка мэра

27 августа в Москве на стадионе «Мегаспорт» двумя матчами стартовал предсезонный турнир «Кубок мэра Москвы».

В первой встрече игрового дня минское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» со счётом 2:1. Счёт на седьмой минуте открыла белорусская команда – отличился Сэм Энас, но ещё до перерыва Артём Галимов забросил ответную шайбу. Автором победного гола минчан в начале третьего периода стал Даниил Липский.