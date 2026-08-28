Селебрини — о контракте: хотел убедиться, что сумма будет выгодна в первую очередь «Шаркс»

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Макклин Селебрини высказался о продлении контракта с клубом. 20-летний канадец заключил соглашение на пять лет с кэпхитом $ 18,8 млн. Оно вступит в силу с сезона-2027/2028.

«Это было главным, о чём я думал на протяжении всех переговоров. Хотел убедиться, что с учётом того, куда движется потолок зарплат, эта сумма будет выгодна в первую очередь команде. Хотел убедиться, что все получат свои деньги, что у нас будет возможность строить команду так, как мы хотим. Мне кажется, мы пришли к этому решению. Оставили немного больше гибкости для всех, и это не так уж плохо. Я предан этой команде и этой организации», — приводит слова Селебрини сайт НХЛ.