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Звёздный нападающий «Автомобилиста» рассказал, как нужно питаться хоккеисту

Звёздный нападающий «Автомобилиста» рассказал, как нужно питаться хоккеисту
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Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев рассказал о правильном питании для хоккеистов.

— Главная мода в спорте теперь — правильное питание. У вас продукты в стоп-листе есть?
— Прямо стоп-листа нет. Чем старше становишься, тем внимательнее к себе относишься, и есть спрос за лишний вес, за процент жира. Лет 15 назад мы вообще об этом не думали, а теперь и 20-летние начинают следить за собой, знают, в какой форме надо быть перед сезоном. Мне нравится, что люди стали понимать, что ты ешь, зачем ты ешь, в каких количествах — это правильное направление.

— Вне командного стола что едите в обычный день?
— Слежу за пропорцией овощей, углеводов и белка, сколько нужно граммов белка на килограмм веса. Не считаю калории, но понимаю, что мне нужно. Летом я убираю соусы, заправки, побольше овощей и зелени. Нет секретов, всё база.

— Сколько вам нужно белка, если не секрет?
— Это всё индивидуально, тренд теперь на анализы, которые все сдают. Но у меня норма — два грамма на кг, добираю протеином, — сказал Слепышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Слепышевым читайте на «Чемпионате»: