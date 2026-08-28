Слепышев — о формировании чемпионского ЦСКА: каждая тренировка приближена к игре

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев рассказал о формировании чемпионской команды во время его выступления за ЦСКА.

— В Америке есть термин «чемпионская культура». Как она складывалась в ЦСКА?

— Игорь Валерьевич Никитин обучал нас этому, наверное, на каждой тренировке. Условия каждой тренировки были приближены к игре, спрашивали с каждой детали. Каждый игрок должен как можно быстрее понять, что каждая тренировка, каждая раскатка, каждая мелочь важна.

Каждый день важен, не так много времени есть, и нет такого «ну, сегодня тренировка, а игра у нас впереди». Если кажется, что потом-потом, это где-то там в плей-офф — то нет, команда строится до плей-офф, а в плей-офф надо уже выдавать результат. Так что чемпионское ДНК — работать изо дня в день.

— В общем, это не что-то прирождённое, а кирпичик к кирпичику?

— 100%, кто принимает это быстрее, тот остаётся в команде дольше остальных. Кто не принимает, не встраивается в эти кирпичики, как правило, едут дальше, — сказал Слепышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.