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Бывший нападающий «Эдмонтона» вспомнил самый опасный город АХЛ

Бывший нападающий «Эдмонтона» вспомнил самый опасный город АХЛ
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Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев рассказал о своём выступлении в городе Бейкерсфилде во время игры в системе «Эдмонтон Ойлерз».

— Вы немало времени провели в Бейкерсфилде, который считается одним из самых опасных городов в лиге. Это правда так?
— Вспоминаю наше первое собрание там — в раздевалке на хоккейном макете нарисовали арену, отель и показывали стрелками, в какую сторону не ходить. Например, направо от арены лучше вообще не соваться, в какой-нибудь Subway вообще не ездить: можно приехать, туда полиция не доедет, а тебя могут обокрасть, раздеть. Для меня это было шоком, провёл там полгода, но были русские ребята, держал