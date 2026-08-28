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Слепышев: совет молодым — не можешь пройти спад, поищи помощь психолога

Слепышев: совет молодым — не можешь пройти спад, поищи помощь психолога
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев дал совет начинающих хоккеистам в плане восстановления.

— Что в плане здоровья и восстановления посоветуете новому поколению молодых хоккеистов?
— Думаю, в плане физического здоровья ребята уже в курсе. А вот важна спортивная психология, ребятам с 18 лет надо задумываться об этом: что хочешь от себя, разбирать свои тренировки. Нужно проходить спады, не терять уверенность под давлением, такой работы у нас мало. Ментальной спортивной подготовки у нас практически нет.

— Может, командам психологов клубных завести?
— Здесь надо индивидуально работать. Мы в молодости это переводили на характер: мол, у ребят с характером меньше таланта, но они пробивают