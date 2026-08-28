Экс-форвард «Динамо»: обидно от прошлого сезона, состав мог достичь высокой цели

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев прокомментировал итог прошлого сезона КХЛ, в котором он выступал за московское «Динамо». Бело-голубые в первом раунде плей-офф проиграли минскому «Динамо» со счётом 0-4.

— Какое ощущение осталось от прошлого сезона «Динамо»?

— Даже не разочарование — просто как-то обидно. За сезон до этого был полуфинал, «Динамо» маленький прогресс делало, от прошлого года ожидали прорыва в финал. Был для этого коллектив, но непонятные перестановки в тренерском штабе, эта чехарда повлияла на игроков. Мы не могли это на себе вытащить, здесь каждый должен посмотреть, что он мог сделать лучше.