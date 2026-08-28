Слепышев: вылет от Канады на ЧМ-2021 был обиднее поражения в финале Олимпиады-2022

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев рассказал о наиболее обидных поражениях в составе сборной России на чемпионате мира — 2021 и Олимпийских играх — 2022.

— Вылет от канадцев в Риге и поражение в финале Пекина долго отзывались внутри?

— В 2022-м финны были сильнее, поопытнее состав, они заслуженно выиграли, ровнее прошли. Вышли в финал, медали взяли — всё равно результат. Вот на ЧМ было обиднее, потому что заняли первое место в группе. А вот канадцы зависели от матча Германия — Латвия, те мог