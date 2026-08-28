Слепышев: мне драфт КХЛ помог, мог бы и не выбраться из Высшей лиги

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев высказался о возможном проведении драфта в КХЛ.

— В последнее время снова заговорили о драфте. Вы, как первый номер драфта-2011, за его возрождение?

— Это вопрос системный. Клубы тратят финансы на содержание ДЮСШ, на воспитание своего поколения, а на драфте игрок уходит в другой клуб, пусть не безвозмездно, но там себя он проявляет. Здесь лучше ответят руководители, как они видят, но лично мне драфт очень помог.

Мне было 17 лет, планировали, что меня подтянут в состав «Дизеля» в ВХЛ — но как бы сложилась карьера, пройдя я Высшую лигу, непонятно. Можно было оттуда и не выбраться. Так что мне это было на руку. «Кузня» боролась за плей-офф тогда, мне было легче попасть в состав.

— Ну сейчас, наверное, и талантливых детей из Пензы стали увозить раньше, чем 15 лет назад.

— Это и в моей истории было. Звали на просмотр и в «Динамо», и в «Ак Барс», и в «Локомотив», хотели меня взять, давали одобрение, но не могли договориться со школой. Не было чётких правил перехода тогда, понятного размера компенсации, как это должно было выглядеть. В принципе, я рад, что не уехал рано, уехал более осознанным с пониманием