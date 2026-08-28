Слепышев: Эдмонтон ждёт возвращения Кубка Стэнли в город, парни это заслужили

Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев заявил, что следит за выступлениями клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», за который он ранее выступал.

— У вас часто спрашивали про «Эдмонтон» А у вас остались в команде знакомые — может, кто-то из персонала?

— Есть знакомые русскоговорящие, у меня сын ходил в русский детсад. Там познакомились с людьми, вместе проводили время, они помогали нашей семье первое время. С ними держу связь, они приглашают в гости — так что с удовольствием бы заехал.

— Интересно ли вообще следить за тем, что там происходит?

— Первое время было интересно: следил, как дальше дела пойдут, а потом втягиваешься. Приехал в Москву, втянулся в ЦСКА — а вот сейчас два финала, следил и за Коннором [Макдэвидом], и за Леоном [Драйзайтлем], и Вася Подколзин там играет. Конечно, эти ребята давно заслуживают выигрывать, Эдмонтон ждёт возвращения Кубка Стэнли в город. Хочется, чтобы эти парни подняли трофей над головой, — сказал Слепышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.