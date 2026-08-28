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Экс-форвард сборной России: не считаю формат 3x3 справедливым в финале Олимпиады

Экс-форвард сборной России: не считаю формат 3x3 справедливым в финале Олимпиады
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Нападающий «Автомобилиста» Антон Слепышев оценил факт, что в финале Олимпийских игр овертайм проводился в формате 3x3.

— Сейчас формат 3x3 решил судьбу олимпийского золота. Справедливый метод, как считаете?
— Считаю, что нет. В плей-офф мы играем до забитого гола, три, четыре овертайма — вот это хоккей. И в 5x5 может быть неудачный рикошет, есть элемент удачи, но 3x3 — вообще другой вид спорта. Это добавляет зрелищности, остроты зрителю, я понимаю. Однако для спортсмена, когда ты играешь по определённой системе, это совсем другое уже, — сказал Слепышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Слепышевым читайте на «Чемпионате»: