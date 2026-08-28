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На Кубке мэра Москвы обновлён рекорд посещаемости

На Кубке мэра Москвы обновлён рекорд посещаемости
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Новый рекорд посещаемости установлен на Кубке мэра Москвы по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Москвы.

На матче ЦСКА — «Спартак» присутствовали 10 800 зрителей. Предыдущий рекорд принадлежал розыгрышу Кубка мэра Москвы прошлого года, когда на первый матч турнира с участием двух московских команд пришли 10 712 человек.

Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» между столичными ЦСКА и «Спартаком». Победу во встрече одержал армейский клуб со счётом 4:0.

Кубок мэра Москвы . Группа А
27 августа 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Спартак
Москва
1:0 Мамин (Рой, Костин) – 01:23 (5x5)     2:0 Хайруллин (Полтапов, Рой) – 34:42 (5x5)     3:0 Соркин (Замула, Полтапов) – 41:59 (5x4)     4:0 Дроздов (Зернов, Саморуков) – 55:18 (5x5)    