На Кубке мэра Москвы обновлён рекорд посещаемости

Новый рекорд посещаемости установлен на Кубке мэра Москвы по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Москвы.

На матче ЦСКА — «Спартак» присутствовали 10 800 зрителей. Предыдущий рекорд принадлежал розыгрышу Кубка мэра Москвы прошлого года, когда на первый матч турнира с участием двух московских команд пришли 10 712 человек.

Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» между столичными ЦСКА и «Спартаком». Победу во встрече одержал армейский клуб со счётом 4:0.